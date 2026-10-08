Phường Cẩm Lệ phấn đấu 80% cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: T.CÔNG

Đây là hoạt động thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách đảng bộ tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu triển khai nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn. Cụ thể, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Cẩm Lệ hiện có 5 cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường.

Các trường cơ bản ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ, duy trì hoạt động dạy học; đồng thời quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn về cơ sở vật chất, quỹ đất phát triển trường học và nhu cầu đầu tư trang thiết bị. Hiện nay, phường xây dựng đề án phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đến năm 2030 có 80% cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia.

Các đại biểu dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Đảng bộ phường Cẩm Lệ. Ảnh: T.CÔNG

Trao đổi với chi bộ và lãnh đạo Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị chi bộ tăng cường tham mưu Đảng bộ địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình đầu tư trường học dài hạn, bài bản.

Địa phương có thuận lợi về cơ sở vật chất hiện có, song cần chủ động chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu Đảng ủy, UBND phường xác định mục tiêu cụ thể: phấn đấu trong năm 2027 có ít nhất một trường tiểu học và một điểm trường THCS đạt chuẩn.

Việc đầu tư cần có trọng tâm, phân kỳ phù hợp, xác định rõ nguồn lực của phường và những nội dung cần đề xuất thành phố hỗ trợ; đồng thời quan tâm quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất cho giáo dục.

Đối với nhiệm vụ tham mưu, lãnh đạo thành phố lưu ý cần làm rõ phân cấp, trách nhiệm giữa UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và ban giám hiệu các trường sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động quản lý thông suốt. Phòng cần bố trí nhân sự am hiểu chuyên môn giáo dục để nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc.

Cùng với đó, địa phương quan tâm bồi dưỡng đội ngũ, phối hợp với các trường đại học nâng cao trình độ giáo viên; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động giáo dục, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với nâng cao chất lượng dạy học, cần đặc biệt quan tâm y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.