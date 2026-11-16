Phường Cam Đường và phường Lào Cai gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại phường Cam Đường

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Cam Đường; đại diện các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn; các cựu giáo chức và giáo viên các trường học trên địa bàn...

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Cam Đường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà giáo trong công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Cam Đường phát triển xanh, hiện đại, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Đường tặng hoa mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục và đào tạo phường Cam Đường đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn phường có 4.843 lượt học sinh đạt giải trong các cuộc thi, kỳ thi. Đặc biệt, số lượng học sinh đạt giải Học sinh giỏi THCS cấp tỉnh đứng thứ 2 toàn tỉnh; trong đó, Trường THCS Lý Tự Trọng là trường có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất tỉnh. Số học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lào Cai tăng 32 em, là đơn vị có số lượng học sinh trúng tuyển tăng nhiều nhất tỉnh.

Tặng hoa Nhà giáo Ưu tú, nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố (trên địa bàn phường Cam Đường).

Phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trường Tiểu học số 1 Bắc Cường (trước sáp nhập) và Trường THCS Lý Tự Trọng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Trường Mầm non Bắc Cường (trước sáp nhập) được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, có 2 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 86 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 410 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trao Quyết định công nhận Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi phường thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, từ 22 trường mầm non, tiểu học và THCS còn 8 trường. Mặc dù bước đầu gặp không ít khó khăn, các nhà trường đã chủ động ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, triển khai các giải pháp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đáng chú ý, nhiều cán bộ quản lý đã tự nguyện chuyển sang trực tiếp giảng dạy, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp trường lớp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng chuyển đổi số, giáo dục thể chất, nghệ thuật, di sản văn hóa và hướng nghiệp; phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Dịp này, lãnh đạo phường Cam Đường đã tặng hoa chúc mừng, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ nhà giáo; đồng thời khẳng định tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần đưa Cam Đường trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Đồng thời công bố quyết định công nhận một số không gian văn hoá Hồ Chí Minh và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tại phường Lào Cai

Dự buổi gặp mặt có có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; lãnh đạo phường, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân sự tận tụy, tâm huyết và những đóng góp của các thế hệ nhà giáo.

Lãnh đạo phường Lào Cai tặng hoa chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Năm học 2025 - 2026, giáo dục phường Lào Cai tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, duy trì vị thế dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục. Các mô hình giáo dục tiên tiến, giáo dục STEM, dạy học ngoại ngữ và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Bước vào năm học 2026 - 2027, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đặt ra những yêu cầu mới, đồng thời tạo ra không ít khó khăn về tổ chức, vị trí công tác và môi trường làm việc.

Sau sắp xếp, toàn phường có 10 trường công lập, 7 trường mầm non tư thục và 19 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, với 17.271 học sinh và 1.144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Đồng chí mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Dịp này, ban tổ chức công bố các quyết định, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026 và các hoạt động giáo dục năm 2026.

Trong đó, Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Tiểu học Lê Văn Tám được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai; 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Tiểu học Lê Văn Tám được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, 42 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chủ tịch UBND phường Lào Cai tặng Giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, hội thi năm 2026.

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 42 cá nhân.

Lãnh đạo phường Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo trong khuôn khổ buổi gặp mặt.