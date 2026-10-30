Phường Cam Đường trao 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo “Mô hình liên thông 5 tại chỗ”

Quang cảnh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 7 hộ dân phường Cam Đường.

Tham dự chương trình trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đồng chí Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường; lãnh đạo một số phòng chuyên môn phường Cam Đường và đại diện các hộ dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Phường Cam Đường trao quà cho các hộ dân.

Đợt trao giấy chứng nhận lần này tiếp tục được thực hiện hiệu quả theo “Mô hình liên thông 5 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ - thẩm định hồ sơ - hoàn thành nghĩa vụ tài chính - phê duyệt hồ sơ - trả kết quả).

Đại diện các hộ dân phát biểu, trân trọng cảm ơn lãnh đạo và cán bộ UBND phường Cam Đường đã sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và cơ quan thuế đã giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục đất đai. Người dân hiện chỉ cần thực hiện thủ tục tại một đầu mối duy nhất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả ngay trong ngày.

Các hộ dân phấn khởi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ của chính quyền phường Cam Đường; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.