Phường Cam Đường tổ chức hội thảo về giải pháp nâng cao sức khỏe Nhân dân

Quang cảnh hội thảo.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế cùng 80 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai phát biểu tại hội thảo.

Một trong những nội dung được quan tâm là phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ sở y tế, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp phát huy vai trò của y tế cơ sở, huy động sự tham gia của cộng đồng trong chủ động phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Trong đó, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe học đường; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao thể chất, chất lượng dân số và từng bước xây dựng văn hóa sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Cùng với đó, các ý kiến tập trung đánh giá thực trạng, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu sức khỏe, hồ sơ sức khỏe điện tử; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu của cá nhân.

Bên cạnh đó, hội thảo còn đề cập đến việc tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp và tổ dân phố; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác dự phòng, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại hội thảo, một số cơ quan, đơn vị chia sẻ mô hình, kinh nghiệm và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu đồng thời đề xuất những kiến nghị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn phường Cam Đường.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường phát biểu kết luận tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thuần Hưng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Đường khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu thiếu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành và sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Tất cả các ý kiến đề xuất hợp lý tại hội thảo sẽ được Ban tổ chức tiếp thu có chọn lọc để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp khả thi và triển khai ngay trong thời gian tới.