Từ ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường đã tiếp nhận hơn 30.500 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến đạt 90,4%. Đây là kết quả tích cực, cho thấy người dân ngày càng chủ động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân chủ động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trên môi trường số, trung tâm chú trọng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, đã giải quyết hơn 30.300 hồ sơ, đạt 99,3% tổng số hồ sơ tiếp nhận; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,8%. Đối với những hồ sơ quá hạn, trung tâm đều thực hiện xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường.

Công tác số hóa và thanh toán trực tuyến tiếp tục được quan tâm triển khai. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt 98,4%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đạt 93%. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ đạt 96%.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả bước đầu trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại phường Cam Đường. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức phục vụ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.