Phường Cam Đường thăm, động viên các hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường đã trực tiếp đến thăm, tặng quà 17 hộ gia đình thực hiện giải phóng mặt bằng. Mỗi suất quà gồm bánh Trung thu, trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường, đến thăm, tặng quà 17 hộ gia đình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc bố trí chỗ ở; chia sẻ những khó khăn của người dân trong quá trình di chuyển, tái định cư và ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyến động viên các hộ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời mong muốn các gia đình sớm hoàn thiện nơi ở, ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền phường Cam Đường đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng; qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án và ổn định đời sống dân cư trên địa bàn.