Phường Cam Đường đối thoại với các trường học, cơ sở giáo dục

Đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng người đứng đầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Cam Đường.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi, đối thoại về 7 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đội ngũ, vị trí việc làm, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới; cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và việc sắp xếp các trường học; đồng thời tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục.

Đại diện các trường học đối thoại tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp là phương thức quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe từ cơ sở, nắm đúng vấn đề, nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc và kịp thời xác định trách nhiệm, hướng xử lý; qua đó phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận và nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục giữ vững chất lượng dạy học, bảo đảm quyền học tập của học sinh, ổn định đội ngũ sau sắp xếp; tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề về nhân lực, cơ sở vật chất, an toàn trường học và chuyển đổi số.

Sau hội nghị đối thoại, yêu cầu đặt ra là phải tạo chuyển biến thực chất trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các kiến nghị. Các cơ quan, đơn vị vận dụng hiệu quả tinh thần “6 rõ”: rõ đầu mối, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả và rõ cơ chế theo dõi; việc gì làm được phải làm ngay, việc gì cần thời gian phải nói rõ thời gian, việc gì vượt thẩm quyền phải kiến nghị và theo dõi đến cùng; bảo đảm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ học sinh, Nhân dân ngày càng tốt hơn.