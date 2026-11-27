Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, giải pháp thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2027 đạt kết quả tốt hơn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Buôn Ma Thuột đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng được các ban, ngành, đoàn thể của địa phương quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích trong công tác quân sự, quốc phòng của phường Buôn Ma Thuột trong năm 2026. Đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Xác định những giải pháp đột phá khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến.

Đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” làm nòng cốt cho KVPT; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Tập trung nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong KVPT. Nắm chắc tiềm lực, khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu cho quốc phòng. Chỉ đạo Ban CHQS phường chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu quy hoạch các thành phần thế trận trong KVPT và quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, bảo vệ an toàn các công trình chiến đấu hiện có. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện. Tăng cường công tác phòng thủ, SSCĐ của lực lượng vũ trang phường; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến, SSCĐ, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”… phù hợp với tình hình nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện, luyện tập, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện tốt phương án khi có tình huống.

Dịp này, UBND phường Buôn Ma Thuột đã tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.