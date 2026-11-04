Phường Bồ Đề: Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị quanh Công viên Bồ Đề Xanh

Khu vực xung quanh Công viên Bồ Đề Xanh những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng dân số cơ học nhanh chóng, tập trung đông đúc với lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, sự hiện diện của các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thu hút lượng lớn người bệnh và thân nhân mỗi ngày, kéo theo nhu cầu gửi, đỗ phương tiện tăng cao vượt bậc. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh và các bãi trông giữ xe tập trung vẫn chưa bắt kịp nhịp độ phát triển, dẫn đến sự thiếu hụt chỗ đỗ xe trầm trọng.

Công an phường Bồ Đề tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đừng đỗ sai quy định quanh Công viên Bồ Đề Xanh. Ảnh: Vân Nhi

Chính khoảng trống lớn giữa nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của hạ tầng đã đẩy nhiều lái xe vào tình thế khó khăn. Không ít chủ phương tiện buộc phải tận dụng lòng đường, vỉa hè quanh công viên và các nút giao thông để dừng, đỗ. Thực trạng này vô hình trung tạo ra áp lực lớn lên không gian đô thị, khiến nhiều đoạn đường trở nên chật chội, tầm nhìn tại các góc cua bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phá vỡ mỹ quan không gian công cộng.

Lực lượng chức năng phường Bồ Đề làm việc với một số chủ xe vi phạm. Ảnh: Vân Nhi

Trước những phát sinh phức tạp về trật tự đô thị, Công an phường Bồ Đề đã thường xuyên duy trì công tác nắm bàn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Ghi nhận thực tế ngày 2-11 của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, lực lượng chức năng Công an phường đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định. Đại diện Công an phường cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để duy trì kỷ cương trật tự đô thị.

Động thái vào cuộc quyết liệt này đang nhận được sự đồng thuận và ủng hộ lớn từ cộng đồng dân cư. Người dân sinh sống quanh khu vực bày tỏ kỳ vọng các biện pháp xử lý vi phạm sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo tính răn đe, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Công an phường Bồ Đề lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Vân Nhi

Tuy nhiên, giới chuyên gia và người dân đều nhìn nhận rằng, việc xử phạt hành chính mới chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Để lập lại trật tự một cách dứt điểm và bền vững, bài toán cốt lõi nằm ở việc quy hoạch, bổ sung thêm các điểm trông giữ xe hợp pháp, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân cũng như lượng khách đến bệnh viện và công viên. Chỉ khi bài toán “cung - cầu” về hạ tầng tĩnh được giải quyết hài hòa, trật tự đô thị xung quanh Công viên Bồ Đề Xanh mới thực sự đi vào nền nếp, đảm bảo sự gắn kết giữa phát triển hạ tầng và văn minh đô thị.