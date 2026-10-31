Phường Bồ Đề: Nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 800 cán bộ và người dân
Ngày 30/10/2026, tại Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, phối hợp với Công an phường Bồ Đề tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 820 cán bộ sĩ quan, học sinh và nhân dân trên địa bàn. Dự và chủ trì hội nghị có Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-bo-de-nang-cao-ky-nang-lai-xe-an-toan-cho-hon-800-can-bo-va-nguoi-dan-post674016.antd