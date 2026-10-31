Phường Bồ Đề: Nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 800 cán bộ và người dân

Một nam sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh phải nhập viện điều trị sau khi bị bạn cùng lớp dùng hộp đựng điện thoại đánh vào đầu, rồi tát liên tiếp vào tai ngay trong giờ học. Công an đang phối hợp với nhà trường xác minh vụ việc.