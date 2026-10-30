Phường Bồ Đề (Hà Nội) bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ và nhân dân

Những người tham dự được phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, như tư thế lái xe, sử dụng phanh, quan sát, chuyển hướng và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các học viên thực hành trên sa hình được bố trí hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và cọc tiêu mô phỏng các tình huống giao thông thực tế. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, kỹ thuật viên, người tham gia thực hiện các bài tập điều khiển phương tiện, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp thao tác và làm chủ tay lái.

Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề phát biểu.

CSGT hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

CSGT hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Chương trình được triển khai theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội về thực hiện “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Thông qua hoạt động, người dân được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn. Việc kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành cũng giúp người tham gia vận dụng kiến thức vào thực tế, hình thành kỹ năng xử lý tình huống và thói quen lái xe an toàn.