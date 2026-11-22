Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Xuân.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, UBND phường Bình Xuân tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân; đã phối hợp tổ chức 101 buổi tuyên truyền và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhận diện nguy cơ mất an toàn trên mạng.

Trong hoạt động của cơ quan nhà nước, việc ứng dụng nền tảng số ngày càng nền nếp. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính có kết nối Internet; 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được trao đổi dưới dạng điện tử và ký số. Các nền tảng quản lý, điều hành và hội nghị trực tuyến được khai thác hiệu quả.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đầu năm đến nay, phường tiếp nhận và giải quyết 3.643/3.643 hồ sơ, đạt 100%; trong đó, 99,8% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Quy trình điện tử góp phần công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, công chức trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục, kê khai, tải hồ sơ và theo dõi kết quả trên Cổng Dịch vụ công; hỗ trợ từng bước đối với người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ. Trung tâm tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng đến hỗ trợ thực hiện thủ tục thông dụng ngay tại khu phố.

Phường đã kiện toàn 8 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 8 khu phố với 40 thành viên và 1 Tổ ứng cứu công nghệ, nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính gồm 8 thành viên.

Các tổ thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” trong việc cài đặt, sử dụng các ứng dụng số. Phường đã hỗ trợ hơn 2.500 người kích hoạt chữ ký số; hướng dẫn hơn 570 lượt người dân kỹ năng số, an toàn thông tin và nhận diện lừa đảo trên mạng.

Trong phát triển kinh tế số, phường phối hợp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kinh doanh và thương mại điện tử; sử dụng mã QR thanh toán.

Đến nay, trên 70% hộ kinh doanh cố định tại các tuyến đường trung tâm triển khai thanh toán bằng mã QR; tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trên 60%. Các doanh nghiệp đang hoạt động đều thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Xuân Nguyễn Tường Duy cho biết, chuyển biến rõ nét là sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của hệ thống chính trị và người dân.

Địa phương vận động nông dân ứng dụng công nghệ trong mua bán nông sản, thanh toán vật tư; việc quét mã QR trong giao dịch cho thấy chuyển đổi số đang đi vào đời sống.

Phường cũng tập trung thực hiện kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Qua rà soát, địa phương xác định 18 nhiệm vụ trọng tâm; đã triển khai và hoàn thành 100% nhiệm vụ, không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Khó khăn hiện nay là thiếu nhân lực công nghệ thông tin, đường truyền một số nơi chưa ổn định và kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thời gian tới, UBND phường Bình Xuân tiếp tục nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả chuyển đổi số với đánh giá thi đua.

Địa phương tiếp tục phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, bảo đảm an toàn thông tin, hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích số. Qua đó, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân dùng tiện ích số trong đời sống.