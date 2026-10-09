Phường Bình Thuận thông báo thu hồi đất phục vụ Dự án Khu dân cư Nam Lê Duẩn (lần 1)

UBND phường Bình Thuận đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Khu dân cư Nam Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần). UBND phường Bình Thuận đã ban hành và gửi Thông báo thu hồi đất đến người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 chưa liên hệ được để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với với các Chủ sử dụng đất sau:

Đề nghị các chủ sử dụng đất trên liên hệ với UBND phường Bình Thuận (Địa chỉ: 268/1 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố Xuân Hải, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 (Địa chỉ: Số 194 Phạm Hùng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.