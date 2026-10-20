Phường Bình Thuận tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận; Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mũi Né; lãnh đạo các phường: Phú Thủy, Phan Thiết, Hàm Thắng, xã Tuyên Quang; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, nhà sản xuất.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung cho biết, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế phường Bình Thuận tiếp tục đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh (hàng đầu bên phải) cùng đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 dự hội nghị

Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung phát biểu tại hội nghị

Theo số liệu thống kê của tỉnh Lâm Đồng, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường Bình Thuận so với năm 2020 ước tăng 13,02% trong quý III và 11,96% trong 9 tháng năm 2026. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt dự toán năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, tạo việc làm, thu nhập và nguồn lực cho địa phương.

Lãnh đạo các phường, xã lân cận tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo phường Bình Thuận cũng thẳng thắn nhìn nhận, hạ tầng kinh tế - xã hội của phường còn chưa đồng bộ; tiềm năng về quỹ đất, lợi thế kết nối và phát triển dịch vụ chưa được khai thác tương xứng; doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn cần được chính quyền lắng nghe, phối hợp tháo gỡ.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Hữu Trung nhấn mạnh, với vị trí cửa ngõ phía Tây đô thị Phan Thiết, lợi thế kết nối giao thông liên vùng, cùng các định hướng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và logistics, địa phương có điều kiện để thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị

Do đó, phường Bình Thuận mong muốn cùng doanh nghiệp nhận diện rõ những cơ hội đó, làm rõ điều kiện thực hiện và tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo thêm động lực thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, phường Bình Thuận cũng tổ chức phiên đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; đóng góp những ý tưởng, sáng kiến nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Nhiều ý kiến, ý tưởng về phát triển dịch vụ, kinh tế đêm, chăm sóc sức khỏe, kết nối cung ứng và hợp tác kinh doanh đã được các doanh nghiệp trao đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện triển khai và quy định pháp luật.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành, những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền và ghi nhận để tiếp tục xem xét, xử lý.

Lãnh đạo phường Bình Thuận tặng hoa cho Hội Doanh nghiệp Bình Thuận nhân dịp ngày Doanh nhân 13/10

Nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lãnh đạo phường Bình Thuận gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nhân, những nữ doanh nhân đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường Bình Thuận tặng hoa cho các nữ doanh nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Bình Thuận tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tây Phan Thiết, với mong muốn tạo dựng một mái nhà chung, nơi các hội viên có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực, mở rộng quan hệ hợp tác và cùng nhau nắm bắt những cơ hội mới.

Hội Doanh nghiệp Bình Thuận ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tây Phan Thiết

Qua đó, mong muốn câu lạc bộ trở thành đầu mối kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp, đồng thời là kênh trao đổi thường xuyên với chính quyền để cùng tháo gỡ khó khăn và khai thác cơ hội phát triển.