Phường Bình Thuận tăng tốc khám sức khỏe trong cộng đồng

Người dân tham gia khám sức khỏe tại tổ dân phố Phú Tài, phường Bình Thuận

Nhìn nhận hạn chế, xác định trách nhiệm

Đầu tháng 10/2026, UBND phường Bình Thuận tiến hành phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”. Đến đầu tháng 11 này, trên địa bàn phường còn khoảng 21.150 người - tương ứng tỷ lệ hơn 60% chưa tham gia khám. Kết quả cũng cho thấy toàn phường đã hoàn thành chỉ tiêu khám đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông, riêng nhóm ưu tiên là người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính cũng đạt tỷ lệ khả quan. Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên 18 tuổi vẫn còn hơn 16.000 người chưa khám, là nhóm cần huy động nguồn lực lớn nhất.

Tại tổ dân phố Phú Tài, bà Hồ Thị Phương Hiền - Bí thư Chi bộ tổ dân phố cho biết, địa bàn rộng và đông dân cư với 2.220 hộ/9.590 dân, vì vậy, dù có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ khám chưa đạt như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do đa số người dân sinh sống bằng nghề biển thường xuyên đánh bắt xa bờ, hoặc lao động tự do nên tổ dân phố gặp khó trong vận động…

Pa-nô tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia khám sức khỏe năm 2026 trên địa bàn phường Bình Thuận

Với tình hình thực tế ở địa phương, ngoài nguyên nhân khách quan thì phường Bình Thuận cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để qua đó xác định trách nhiệm khắc phục thuộc các cơ quan, đơn vị và lực lượng được phân công. Như Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện việc tham mưu, điều phối, đôn đốc, trong khi trạm y tế chịu trách nhiệm chuyên môn, dữ liệu và lịch khám, còn Mặt trận, đoàn thể, tổ dân phố trực tiếp tiếp cận, mời, nhắc lịch cũng như theo dõi kết quả. Theo lãnh đạo UBND phường, trong triển khai công tác này, địa phương không quy toàn bộ nguyên nhân chậm tiến độ cho người dân hoặc riêng tổ trưởng tổ dân phố.

Tăng tốc hoàn thành trong tháng 11/2026

Bước vào đợt cao điểm trên toàn địa bàn, UBND phường Bình Thuận đã giao chỉ tiêu tổ chức vận động, phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đối với 8/8 tổ dân phố. Cùng với đó, ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế sau 30 ngày triển khai và tăng tốc khám sức khỏe. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: tổ chức lực lượng cùng xuống địa bàn, vận động dân và theo dõi đến khi được khám, bố trí điểm khám và hỗ trợ người dân, tổ chức hoạt động động viên như bốc thăm nhận quà miễn phí tại điểm khám nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, phấn đấu hoàn thành công tác khám sức khỏe trong cộng đồng trên địa bàn phường ngay trong tháng 11/2026 đối với số người còn lại.

Phường Bình Thuận phấn đấu tăng tốc và hoàn thành khám sức khỏe cho người dân ngay trong tháng 11/2026. (Ảnh minh họa)

Để đạt mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Quốc Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, địa phương đang tập trung triển khai một số giải pháp nhằm tăng tốc tiến độ. Nhất là tuyên truyền, giải thích rõ cho người dân hiểu về mục đích lẫn lợi ích của việc khám sức khỏe, khám sàng lọc và việc cập nhật dữ liệu sổ tay sức khỏe điện tử đồng bộ với định danh điện tử của mỗi người dân. Tăng cường phân công công an khu vực cùng với tổ vận động ở các tổ dân phố đến từng cụm dân cư, vào từng hộ gia đình rà soát để tiếp tục vận động người dân đi khám sức khỏe... “Phương châm là huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, lấy lực lượng Mặt trận và các đoàn thể làm nòng cốt, quyết tâm thực hiện đạt kết quả chiến dịch”, ông Nguyễn Quốc Duy khẳng định.

Tham gia chương trình, người dân phường Bình Thuận được đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa kiểm tra huyết áp, tim mạch, xét nghiệm tầm soát đái tháo đường, mỡ máu, đánh giá chức năng gan, thận và tư vấn chế độ dinh dưỡng, cân nặng, thăm khám định kỳ… Ngoài ra, trong đợt cao điểm khám sức khỏe trong cộng đồng trên toàn phường, người dân tham gia còn có cơ hội nhận những phần quà giá trị, thiết thực từ các nguồn tài trợ.