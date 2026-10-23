Phường Bình Thuận: Gắn kết doanh nghiệp, đồng hành phát triển

Hội nghị Xúc tiến doanh nghiệp phường Bình Thuận vừa được tổ chức trong tháng 10/2026

Nhận diện cơ hội phát triển

Với vị trí cửa ngõ phía Tây đô thị Phan Thiết và đứng trước những cơ hội phát triển mới, Bình Thuận hiện là địa bàn có điều kiện để thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trên địa bàn còn có một số dự án trọng điểm được kỳ vọng từng bước mở rộng khả năng kết nối, tạo thêm không gian và động lực phát triển cho địa phương. Đó là các dự án: Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường; Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển đô thị gắn với khu vực nhà ga; Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa...

“Khi được triển khai theo quy hoạch và lộ trình đầu tư, các kết nối này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa, đi lại, phát triển dịch vụ và liên kết thị trường giữa khu vực duyên hải với Tây Nguyên. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và hình thành những hoạt động kinh doanh mới”, ông Nguyễn Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Bình Thuận nhận định... Cũng theo lãnh đạo địa phương, cơ hội phát triển cần đến với cả nhà đầu tư mới lẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang gắn bó với địa bàn. Vì vậy, địa phương mong muốn cùng doanh nghiệp nhận diện rõ những cơ hội đó cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo thêm động lực thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số...

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tây Phan Thiết

Để tận dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng, địa phương cũng vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến doanh nghiệp phường Bình Thuận với tinh thần “Lắng nghe - Đồng hành - Kết nối - Phát triển”. Qua đó tạo điều kiện để lãnh đạo phường và các doanh nghiệp trao đổi, tăng cường sự gắn kết, cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tây Phan Thiết và kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Thêm động lực cho địa phương

Trên địa bàn phường Bình Thuận hiện có khoảng 550 doanh nghiệp cùng 60 chi nhánh, văn phòng đại diện và hơn 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 67%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31%, nông nghiệp - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%.

Dù còn khó khăn, song Bình Thuận vẫn đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhất là về tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước tăng 13,02% trong quý III/2026 và tăng 11,96% trong 9 tháng đầu năm nay.

Cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của phường Bình Thuận

Ông Nguyễn Hồng Pháp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận cho biết, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn trân trọng, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua. Chính nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần tạo nên sức sống của nền kinh tế, mở rộng cơ hội việc làm và tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của phường. Đồng thời, mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn Bình Thuận là nơi đầu tư, mở rộng hoạt động, gắn bó lâu dài và cùng địa phương tạo dựng những giá trị mới...

Trao đổi về nội dung này, ông Trần Văn Tuyên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Bình Thuận cũng xác định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Theo đó, sẽ vận động doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động liên quan, ưu tiên hợp tác với doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Doanh nghiệp phát triển là thêm động lực cho địa phương. Địa phương phát triển là mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Chính quyền và doanh nghiệp đồng hành, cùng hành động, cùng phát triển - đó là nền tảng để xây dựng phường Bình Thuận ngày càng năng động, văn minh và phát triển bền vững... Ông Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận.