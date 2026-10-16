Phường Bình Phước xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Minh

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh; lãnh đạo các sở, ngành thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và các đơn vị liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh cho biết: Phường Bình Phước có diện tích khoảng 86,4km², dân số khoảng 120 ngàn người, với nhiều lợi thế về vị trí và kết nối giao thông. Trên địa bàn hiện có khoảng 2,2 ngàn doanh nghiệp, 6,3 ngàn hộ kinh doanh. Địa phương xác định xúc tiến đầu tư phải gắn với nhu cầu thực tế, kết nối đúng nhà đầu tư với các dự án tiềm năng, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội, định hướng phát triển và thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030; đồng thời tìm hiểu các dự án, khu đất và trụ sở dôi dư có tiềm năng khai thác. Phường đã xác định 12 dự án thuộc 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: phát triển đô thị và nhà ở; hạ tầng xã hội; thương mại - dịch vụ; cảnh quan, công viên và du lịch; nghĩa trang hiện đại; công nghiệp và đầu tư thứ cấp. Các dự án tập trung vào phát triển khu dân cư, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ ven hồ và sản xuất công nghệ cao.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, tham luận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, logistics, kết nối giao thương, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Lãnh đạo phường đã đối thoại, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang khẳng định: Địa phương xác định doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Phường cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch theo quy định, phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đồng hành và có nhiều đóng góp, góp phần cùng Bình Phước bứt phá phát triển.

Dịp này, UBND phường Bình Phước tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trước hội nghị, các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn.