Phường Bình Phước ra mắt không gian đổi mới sáng tạo, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, phường Bình Phước thực hiện nghi thức ra mắt không gian đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thổ Tín

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của phường hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Việc đưa không gian vào vận hành là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Không gian đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Bình Phước được xây dựng từ việc khai thác công năng sẵn có của trụ sở dôi dư để đầu tư thành không gian đa chức năng từ văn phòng làm việc; phòng livestream; nơi trao đổi, tư vấn khởi nghiệp; giới thiệu sản phẩm OCOP, STEM/STEAM và các mô hình đổi mới sáng tạo.

Phường Bình Phước xác định không gian đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ phát triển trở thành trung tâm kết nối tri thức, chia sẻ ý tưởng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên địa bàn phường. Các hoạt động tập trung trong thời gian tới là tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số và đào tạo kỹ năng số; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số; tổ chức diễn đàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo và ý tưởng khởi nghiệp, sáng kiến cộng đồng.

Dịp này, VietinBank chi nhánh Bình Phước đã trao tặng UBND phường Bình Phước bộ Kiosk dịch vụ công trị giá 250 triệu đồng nhằm hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện...