Phường Bình Phước khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 và công bố vận hành thí điểm mô hình ‘Trường học số’

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm STEAM ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Trâm Tín

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố, phường Bình Phước và các trường học trên địa bàn phường.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn phường Bình Phước tập trung vào tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản và nâng cao cho mọi đối tượng; tăng cường phổ biến, phát động phong trào xây dựng thư viện số, tủ sách số tại các cơ sở giáo dục và cộng đồng; hoạt động trải nghiệm về công nghệ số và tri thức mới.

Lãnh đạo phường Bình Phước nhấn nút vận hành thí điểm mô hình “Trường học số” tại buổi lễ. Ảnh: Trâm Tín

Ngay sau lễ khai mạc, UBND phường Bình Phước cũng tổ chức công bố vận hành thí điểm mô hình “Trường học số” tại Trường THCS Tân Xuân. Đây là trường học được UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn triển khai thí điểm mô hình “Trường học số”. Thông qua mô hình này, nhà trường sẽ tăng cường sử dụng các nền tảng số trong quản lý hồ sơ, học liệu điện tử, đánh giá kết quả học tập, kết nối giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh; đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực số, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nhà trường đề ra lộ trình và giải pháp cụ thể để nâng cấp, chuẩn hóa 100% (40/40 lớp học số) trong năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh cùng các đại biểu tham dự tiết học số của học sinh Trường THCS Tân Xuân. Ảnh: Trâm Tín

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Bình Phước đã thực hiện nghi thức nhấn nút vận hành thí điểm mô hình “Trường học số”. Sau đó, các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm STEAM; Thư viện số; Phòng học số và tham gia một tiết học số tại Ngày hội STEAM của Trường THCS Tân Xuân.