Phường Bình Dương về đích sớm trong thu ngân sách, đạt gấp 3,5 lần kế hoạch

Khu vực trung tâm phường Bình Dương (TPHCM)

Ngày 4-11, UBND phường Bình Dương (TPHCM) thông tin, tính đến cuối tháng 10-2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Bình Dương đã đạt hơn 6.464 tỷ đồng, vượt gần 350% so với kế hoạch được giao (là 1.850 tỷ đồng).

Theo UBND phường, kết quả đạt được đến từ việc phường triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và khơi thông nguồn lực kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Dương đóng góp ý kiến về công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: DUY TRẦN

Ngoài ra, đến nay, phường đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 89% chỉ tiêu thành phố giao.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Dương Võ Chí Thành, có được kết quả nêu trên là nhờ sự vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông các nguồn lực, giúp địa phương tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển từ nay đến cuối năm.