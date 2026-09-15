Phường Bình Cơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Đoàn công tác của phường Bình Cơ đã thực hiện các hoạt động có ý nghĩa nơi đây: dâng hương tại Khu tưởng niệm Hòn Khoai và trao quà an sinh cho người dân khó khăn và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Lữ đoàn 175 và trao tặng công trình “Doanh trại xanh - Nghĩa tình quân dân”.

Khu tưởng niệm Hòn Khoai là nơi ghi dấu những trang sử của mảnh đất Cà Mau anh hùng. Đoàn công tác do ông Phạm Văn An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Cơ làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết

Ngay sau hoạt động về nguồn, Đoàn công tác đã đến trụ sở xã Năm Căn để trao 20 phần quà, tổng trị giá 20 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí do mạnh thường quân hỗ trợ, khẳng định lòng tri ân được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực vì dân.

Tiếp đó, tại Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Lữ đoàn 175 và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Cơ, tập trung vào ba trụ cột chính: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, Chăm lo đời sống; phối hợp xây dựng địa bàn và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Cơ đã trao tặng công trình “Doanh trại xanh - Nghĩa tình quân dân” cho Lữ đoàn 175 với tổng trị giá 50 triệu đồng, do ông Nguyễn Đại Hải - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH sản xuất TNT Việt Nam (thương hiệu giày dép NESTY), doanh nghiệp tại địa bàn phường Bình Cơ hỗ trợ.

Trao tặng kinh phí xây dựng công trình

Một số hình ảnh của chương trình

Khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, kết nối nguồn lực xã hội và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, bà Võ Thị Kim Bích nhấn mạnh rằng việc ký kết là “cơ sở quan trọng để hai đơn vị phát huy thế mạnh, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Từ Hòn Khoai đến Lữ đoàn 175, từ những nén hương tưởng nhớ đến những phần quà trao tay, từ lễ ký kết đến công trình doanh trại xanh, tất cả đã tạo nên một chỉnh thể hành động mang tên “tri ân - sẻ chia - kết nối”. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng phường Bình Cơ hay xã Năm Căn, mà là tiền đề chung cho nhiều địa phương khác.