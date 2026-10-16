Phường Bến Thành: 9 trường học tham gia mô hình 'Tick xanh trách nhiệm'

9 trường học trên địa bàn phường Bến Thành ký kết tham gia mô hình "Tick xanh trách nhiệm"

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, mô hình "Tick xanh trách nhiệm" do Sở Công thương phối hợp với Hội Công nghệ cao TPHCM tổ chức. Đến nay, đã có 25 phường, xã trên địa bàn TPHCM đăng ký tham gia chương trình với hơn 100 trường học.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM chia sẻ về mô hình "Tick xanh trách nhiệm" do Sở Công thương phối hợp với Hội Công nghệ cao TPHCM tổ chức.

"Cán bộ quản lý trường học không có chuyên môn về an toàn thực phẩm nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết yêu cầu đó, mô hình Tick xanh trách nhiệm hướng đến việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của nguyên vật liệu và quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng bữa ăn từ đầu vào. Ngược lại, mô hình cũng giúp các nhà sản xuất có chất lượng giải quyết bài toán tìm kiếm đầu ra, qua đó tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp đạt chuẩn và trường học", Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM bày tỏ.

Về phía địa phương, bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết, mô hình "Tick xanh trách nhiệm" nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và phụ huynh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành yêu cầu cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm tra, giám sát bữa ăn hàng ngày; công khai thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và thực đơn

Để triển khai mô hình hiệu quả, Chủ tịch UBND phường Bến Thành đề nghị các đơn vị cung cấp suất ăn tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; bảo đảm nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng; kiểm soát điều kiện chế biến, bảo quản và vận chuyển. Đặc biệt, suất ăn phải bảo đảm chất lượng, định lượng và dinh dưỡng theo thỏa thuận với nhà trường.

Đối với các cơ sở giáo dục, bà Mai Thị Hồng Hoa yêu cầu cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm tra, giám sát bữa ăn hàng ngày; công khai thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và thực đơn. Nhà trường cần tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, trường học phải chủ động xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tới đây, các cơ quan chuyên môn của phường Bến Thành sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tham mưu xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành mong muốn phụ huynh học sinh và cộng đồng tiếp tục đồng hành với nhà trường, tham gia giám sát và phản ánh khách quan, kịp thời những vấn đề liên quan đến chất lượng bữa ăn, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tại lễ ra mắt mô hình "Tick xanh trách nhiệm", 9 đơn vị trường học tham gia mô hình gồm: Mầm non Bến Thành, Mầm non Tuổi Thơ, Mầm non Tuổi Hồng, Tiểu học Kết Đoàn, Tiểu học Lê Ngọc Hân, Tiểu học Khai Minh, Tiểu học Nguyễn Huệ, Tiểu học Nguyễn Thái Học và THCS Nguyễn Du. Bà Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, cho biết, mô hình "Tick xanh trách nhiệm" nhận phản hồi tích cực của phụ huynh nhờ được chủ động theo dõi bữa ăn của con một cách dễ dàng, thuận tiện và minh bạch hơn; thông tin về bữa ăn được chuyển tải cụ thể, trực quan hơn so với trước đây. Đối với trường học, mô hình giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát bữa ăn bán trú. Ngoài ra, mô hình cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, suất ăn.