Phường Bảo An triển lãm 12 gian hàng sản phẩm OCOP

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), từ ngày 7 đến 14-11, tại Trạm dừng chân Hoàng Nhân (Quốc lộ 1), UBND phường Bảo An tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Triển lãm có 12 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các ngành nghề kinh doanh của địa phương như: Nho, táo, rượu nho, mật nho, măng tây... Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu thương hiệu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận người tiêu dùng. Trong khuôn khổ triển lãm, các đại biểu và người dân tham quan, tìm hiểu sản phẩm, trao đổi với đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Khách hàng tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng.

Thông qua triển lãm, phường Bảo An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường; góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.