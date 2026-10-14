Phường Bảo An thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ

Phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng đô thị và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, phường Bảo An tập trung phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng, hiện đại. Mạng lưới doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở bán lẻ ngày càng mở rộng, cùng với các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh, góp phần duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực này, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mở rộng mạng lưới kinh doanh, dịch vụ

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường Bảo An có nhiều chuyển biến tích cực. Tại các tuyến đường, khu dân cư, cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, vật tư phục vụ sản xuất, cơ sở ăn uống và các loại hình dịch vụ hoạt động khá sôi động. Bên cạnh phương thức mua bán truyền thống, các chuỗi bán lẻ hiện đại góp phần đa dạng hóa kênh phân phối, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm, tiêu dùng.

Hiện nay, phường có 527 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 214 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; 1.441 hộ kinh doanh và 10 hợp tác xã. Hạ tầng thương mại từng bước được mở rộng với 3 chợ, 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 5 cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thuộc các chuỗi bán lẻ như Bách hóa Xanh, WinMart+. Mạng lưới kinh doanh ngày càng đa dạng góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (phường Bảo An).

Đáng chú ý, sự phát triển song song giữa chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ hiện đại đang tạo diện mạo mới cho hoạt động thương mại. Nếu chợ truyền thống giữ vai trò quan trọng trong cung ứng thực phẩm tươi sống, nông sản và hàng hóa thiết yếu thì các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh chóng, thuận tiện với hàng hóa niêm yết giá và phương thức thanh toán linh hoạt. Sự đa dạng này mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước đạt 5.962 tỷ đồng, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 1.304 tỷ đồng, tăng 10,55%, chiếm 23,7% cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng đề ra. Những kết quả này cho thấy hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bà Nguyễn Thanh Ngân - Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thanh (phường Bảo An), cho rằng sự phát triển của đô thị và mạng lưới thương mại mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh cũng đòi hỏi các đơn vị chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và duy trì giá bán hợp lý. Doanh nghiệp mong muốn địa phương tiếp tục tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ kết nối thị trường, giúp các cơ sở yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Tạo động lực phát triển thương mại - dịch vụ

Xác định thương mại - dịch vụ là một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND phường Bảo An triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động và thị trường tiêu thụ. Trong đó, địa phương chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; đồng thời tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong 9 tháng năm 2026, phường tổ chức 2 đoàn kiểm tra về trật tự đô thị.

Để tạo thêm động lực phát triển, UBND phường ban hành Kế hoạch số 222 ngày 5-6-2026 về phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn năm 2026; đồng thời phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, địa phương định hướng hỗ trợ các cơ sở kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động thích ứng.

Khách hàng mua hàng tại cửa hàng Bách hóa xanh (phường Bảo An).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn vẫn đối mặt với khó khăn do biến động giá cả, chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Một số hộ kinh doanh quy mô nhỏ còn hạn chế về nguồn vốn, khả năng ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Thực tế này đòi hỏi địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời phát triển hạ tầng thương mại gắn với quy hoạch đô thị.

Bà Võ Khánh Hiền Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bảo An, cho biết thời gian tới, địa phương tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng, hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng thương mại điện tử. Cùng với đó, phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thị trường, phòng, chống hàng giả và gian lận thương mại; góp phần ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.

Với mạng lưới kinh doanh ngày càng đa dạng và định hướng phát triển phù hợp, thương mại - dịch vụ đang từng bước khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế phường Bảo An. Tiếp tục khai thác tiềm năng, hoàn thiện hạ tầng thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.