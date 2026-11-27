Chiều 26-11, UBND phường Bảo An tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Năm 2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7.986,4 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm trước; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 13,78%, thương mại - dịch vụ tăng 11,12%, nông nghiệp tăng 5,4%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 98,4 tỷ đồng, vượt 20,8% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 492 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 69,2 triệu đồng/năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,07%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 97,36%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, phường tiếp nhận 21.329 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,3%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,4%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2027.

Năm 2027, phường Bảo An phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt từ 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng 14,87% so với năm 2026; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 590 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,05%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo phường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường đề nghị UBND phường, các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là dịp cuối năm và lễ, Tết. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.