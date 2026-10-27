Phường Bảo An đối thoại với người dân về cải cách hành chính và chuyển đổi số

Sáng 27-10, phường Bảo An tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” và tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân năm 2026 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức”. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thông tin kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1-1-2026 đến nay. Theo đó, trung tâm đã tiếp nhận 16.333 hồ sơ, trong đó có 15.995 hồ sơ trực tuyến, chiếm 97,9%; đã giải quyết 16.255 hồ sơ, với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,4%. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, người dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và đời sống dân sinh. Trong đó, một số ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các hẻm nhánh nối với đường Trương Định nhằm bảo đảm an toàn giao thông; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến chế độ, chính sách người có công; công khai đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Bảo An đã trực tiếp trao đổi, trả lời, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân; đồng thời ghi nhận các vấn đề cần tiếp tục xem xét, giải quyết. Lãnh đạo phường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân theo thẩm quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.