Phường Bảo An công bố quyết định thành lập Hội Nông dân

Chiều 13-10, Hội Nông dân phường Bảo An tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Nông dân phường và các quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Văn Thống - Bí thư Đảng ủy phường Bảo An.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh công bố quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc thành lập Hội Nông dân phường Bảo An. Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chỉ định 25 ủy viên tham gia Ban Chấp hành, 7 ủy viên tham gia Ban Thường vụ Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ông Mai Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy phường Bảo An đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tham gia xây dựng địa phương. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Nông dân phường theo đúng quy định, tiến hành bầu Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo hội nhiệm kỳ mới theo hướng dẫn của hội cấp trên.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh và lãnh đạo phường Bảo An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Việc thành lập và chỉ định nhân sự Hội Nông dân phường Bảo An nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của hội được liên tục, hiệu quả, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trên địa bàn.