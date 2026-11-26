Sáng 26-11, UBND phường Bảo An tổ chức hội nghị kết luận địa bàn về thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bà Võ Khánh Hiền Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp nhận hồ sơ kết luận địa bàn đợt 1 năm 2024 của 3 đơn vị hành chính trước đây gồm: Phường Phước Mỹ, phường Bảo An và xã Thành Hải do Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao; tiến hành rà soát, đối chiếu với hồ sơ quản lý người có công tại địa phương để cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa thông tin. Đến nay, phường Bảo An đã thống kê, chuẩn hóa thông tin 42 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn, tăng 1 trường hợp so với năm 2024. Trong đó, có 39 liệt sĩ của địa phương và 3 liệt sĩ thuộc đơn vị khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, đối chiếu kết quả rà soát, xác minh thông tin từ 17 tổ dân phố; thảo luận, thống nhất số liệu, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn theo quy định.

Việc rà soát, chuẩn hóa thông tin liệt sĩ nhằm nâng cao độ chính xác của cơ sở dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

DẠ NGUYỆT - PHƯƠNG HỒNG