Sáng 28-11, UBND phường Bảo An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Ninh Thuận tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Minh Tâm, con liệt sĩ Huỳnh Thị Ngọt, trú tại Tổ dân phố 8, phường Bảo An.

Căn nhà có diện tích 60m², được sửa chữa, nâng cấp khang trang với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Trong đó, BIDV - Chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ 70 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Lãnh đạo phường Bảo An và đại diện Ngân hàng BIDV bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Minh Tâm.

Việc hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần giúp các gia đình có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo phường Bảo An, đại diện BIDV - Chi nhánh Ninh Thuận cùng các hội, đoàn thể và Tổ dân phố 8 đã tặng nhiều phần quà thiết thực cho gia đình bà Trần Thị Minh Tâm.