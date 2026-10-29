Phường Bảo An bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Sáng 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Tràng, thuộc diện hộ cận nghèo tại Tổ dân phố 11. Tham dự buổi bàn giao có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo phường Bảo An trao nhà Đại đoàn kết.

Căn nhà có diện tích 36m², được xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đóng góp ngày công trị giá 10 triệu đồng, còn lại là các nguồn huy động khác. Sau gần 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Lãnh đạo phường Bảo An trao quà cho bà Tràng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã trao quyết định bàn giao nhà, tặng quà và động viên gia đình bà Nguyễn Thị Tràng tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

DẠ NGUYỆT - PHƯƠNG HỒNG