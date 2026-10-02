Phường Bàn Thạch thu ngân sách đạt 82,4% dự toán

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bàn Thạch chủ trì hội nghị. Ảnh: N.D

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định; hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì, tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 786,2 tỷ đồng/966,05 tỷ đồng (đạt 82,4% dự toán thành phố giao); giải ngân vốn đầu tư công đạt 63 tỷ đồng (đạt 58,2% kế hoạch).

Phường tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung thực hiện 5 dự án trọng điểm của thành phố, 6 dự án chuyển giao từ thành phố và 9 dự án xã hội hóa đầu tư. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,7%.

Đảng ủy phường chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 15 tổ dân phố, sắp xếp từ 9 trường học còn 4 trường. Chấm dứt hoạt động đối với 2 đảng bộ (Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường) và thành lập mới 10 chi bộ.

Hiện nay Đảng bộ phường có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.894 đảng viên. Toàn Đảng bộ phường kết nạp được 67 đảng viên, đạt 75,3% chỉ tiêu giao.

Những tháng còn lại của năm 2026, Đảng ủy phường tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới (89/89 đảng viên). Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công...