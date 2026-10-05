Phường Bàn Thạch tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.D

Hội nghị triển khai các nội dung trọng tâm gồm: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để vụ việc kéo dài, trở thành phức tạp.

Đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, giải quyết sớm các vấn đề ngay từ khu dân cư; chủ động phát hiện, hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; củng cố, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở.

Đại biểu quán triệt tại hội nghị. Ảnh: N.D

Phát huy vai trò nòng cốt của Công an phường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ tự quản, tổ hòa giải.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát và duy trì kết quả chuyển hóa địa bàn.

Phường Bàn Thạch phấn đấu thực hiện hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn trước ngày 15/9/2027 theo chỉ đạo của cấp trên.