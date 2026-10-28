Phường Bàn Thạch ra mắt mô hình kết nối giáo viên mầm non

Ra mắt Chi hội thanh niên “Ươm mầm xanh - Giáo viên mầm non, nhà trẻ ngoài công lập”. Ảnh: N.D

Chi hội được thành lập với 17 hội viên, hướng đến kết nối đội ngũ giáo viên, người lao động trẻ tại các nhóm, lớp mầm non, nhà trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường. Đây là môi trường để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Việc thành lập chi hội không chỉ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trong lĩnh vực giáo dục mầm non mà còn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và phong trào thanh niên tại địa phương.

Đoàn phường Bàn Thạch tuyên dương 3 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp phường. Ảnh: N.D

Dịp này, Đoàn phường Bàn Thạch tuyên dương 3 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp phường năm 2026.