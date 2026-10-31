Phường Bàn Thạch quyết liệt làm sạch địa bàn về ma túy

Phường Bàn Thạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn về ma túy. Ảnh: N.D

Trong đợt cao điểm từ ngày 5/8 đến 20/9, phường Bàn Thạch tổng rà soát, test ma túy đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các đối tượng trong diện quản lý, có tiền án, tiền sự về ma túy, nhóm thanh thiếu niên hư hỏng... với 1.631 lượt người.

Qua đó, phát hiện 24 đối tượng dương tính với chất ma túy; đồng thời phát hiện, bắt giữ 7 vụ về ma túy. Lực lượng chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, Công an phường Bàn Thạch tiếp tục triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trong thời điểm cuối năm 2026.

Trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại hội nghị, Công an phường quán triệt các kế hoạch về chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và thực hiện mục tiêu chương trình “Không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê”, “Không có ma túy”, “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông” trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, UBND phường Bàn Thạch trao giấy khen tặng 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn về ma túy.