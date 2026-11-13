Phường Bàn Thạch quán triệt các nghị quyết, quy định mới của Đảng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.N.D

Hội nghị quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Quy định số 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt tổ đảng.

Đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 150-KH/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; các văn bản thuộc lĩnh vực nội chính (phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đảm bảo an ninh trật tự) và một số nội dung liên quan.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, quy định mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Dịp này, các đại biểu được thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026.