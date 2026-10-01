Phường Bàn Thạch nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh phường Bàn Thạch tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.D

Tại buổi sinh hoạt, Hội Khuyến học phường Bàn Thạch ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; lan tỏa sứ mệnh cao cả cổ vũ, khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đối với phường Bàn Thạch, Hội Khuyến học phường từ ngày hợp nhất (từ Hội Khuyến học các phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, xã Tam Thăng) đến nay không ngừng được mở rộng về quy mô tổ chức cơ sở hội, phát triển hội viên; luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thu hút sự tham gia của gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Công tác khuyến học từng bước gắn với chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em duy trì việc học và vươn lên trong học tập. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị vận động trao hơn 10.000 suất học bổng, hỗ trợ khó khăn và tặng quà, khen thưởng cho học sinh - sinh viên trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Khuyến học phường tặng 15 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh vượt khó trong học tập.