Phường Bàn Thạch khởi công sửa chữa nhà cho mẹ liệt sĩ

BIDV trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Lầu sửa chữa nhà ở. Ảnh: THIẾU

Bà Phạm Thị Lầu ở tổ dân phố Phương Hòa (phường Bàn Thạch), hiện nay già yếu, không thể đi lại được, sống cùng con trai và con gái đã lớn tuổi, không có việc làm ổn định. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, Đoàn phường Bàn Thạch đã huy động 60 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam để hỗ trợ bà Phạm Thị Lầu sửa chữa nhà ở, có được mái ấm khang trang hơn.

Được biết, đây là ngôi nhà thứ 9 được các tổ chức chính trị - xã hội phường Bàn Thạch khởi công xây dựng, sửa chữa từ đầu năm đến nay, nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.