Phường Bàn Thạch khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) tặng giấy khen cho tập thể Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bàn Thạch. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X (diễn ra từ ngày 6/3 đến 13/9), đoàn thể thao phường Bàn Thạch có 189 huấn luyện viên, vận động viên tham gia tranh tài ở 14 môn thi đấu; giành 8 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, cùng các giải thưởng tập thể, đồng đội.

Đoàn xếp thứ 6/94 xã, phường, đặc khu về tổng số huy chương và thứ 10/94 xã, phường, đặc khu toàn đoàn.

Phường Bàn Thạch vinh danh các vận động viên trẻ có thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ở môn bóng chuyền, đội nam trong nhà và đội nam bãi biển của phường đều giành giải Nhất; đội nữ bãi biển đoạt giải Ba. Các vận động viên ở những môn bóng bàn, karate, taekwondo, bơi và billiards cũng giành huy chương, trong đó karate và billiards mỗi môn đoạt 2 Huy chương Vàng.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho tập thể Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bàn Thạch; UBND phường khen thưởng, tặng giấy khen các huấn luyện viên và vận động viên có thành tích cao tại đại hội.