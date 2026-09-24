Phường Bàn Thạch cần tạo chuyển biến rõ nét về tư duy phát triển, chất lượng quản trị và nâng cao đời sống người dân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bàn Thạch. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân cho biết, Đảng bộ phường có 53 tổ chức đảng trực thuộc với 2.894 đảng viên. Trong 9 tháng qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành 1.133 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến ngày 20/9, Đảng bộ phường kết nạp 67/89 chỉ tiêu đảng viên được giao, đạt 75,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 786,2 tỷ đồng/966 tỷ đồng, bằng 82,4% so với dự toán thành phố giao.

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Về đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, trong năm 2026, phường triển khai 59 dự án; trong đó tiếp nhận, quản lý, triển khai 29 dự án đầu tư xây dựng thuộc danh mục chuyển tiếp.

Trong 9 tháng, địa phương giải ngân 63,5/108,7 tỷ đồng (tỷ lệ 58,2%); trong đó vốn kéo dài năm 2025 chuyển sang đạt tỷ lệ 25,7%, nguồn kế hoạch vốn năm 2026 đạt 65,2%.

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2026, địa phương tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đến cuối năm ước đạt 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi làm việc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, làm rõ các nội dung, kiến nghị của địa phương. Đồng thời, gợi mở các giải pháp giúp địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới sáng tạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bàn Thạch trong thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Bàn Thạch có vai trò quan trọng trong không gian phát triển khu vực phía Nam thành phố, có tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị.

Do đó, địa phương không chỉ duy trì sự ổn định mà còn tạo chuyển biến rõ nét về tư duy phát triển, chất lượng quản trị và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn lực đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bàn Thạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn, các dự án lớn, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Phường tiếp tục rà soát công tác bố trí cán bộ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng trách nhiệm và gắn đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về định hướng phát triển, phường cần rà soát toàn bộ dự án đang triển khai để phân loại rõ từng nhóm việc, xác định rõ những vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn để tập trung xử lý.

Đối với dự án mới, phường xác định thứ tự ưu tiên để dành nguồn lực cho các công trình mang tính dẫn dắt, hạ tầng khung và công trình kết nối mang tính kết nối các không gian phát triển cho địa phương. Đồng thời, rà soát, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, kiên quyết không để tài sản công bị bỏ không, xuống cấp gây lãng phí.