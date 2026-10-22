Phường Bàn Thạch bàn giao 'Mái ấm hội viên nông dân'

Bàn giao nhà “Mái ấm hội viên nông dân” cho gia đình ông Nguyễn Lộc. Ảnh: N.D

Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng, từ nguồn vận động, đóng góp của hội viên nông dân. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, hội viên chung tay đóng góp 35 ngày công lao động, góp phần hoàn thiện ngôi nhà, giúp gia đình ông Nguyễn Lộc có nơi ở ổn định.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác an sinh xã hội.