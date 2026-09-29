Phường Bàn Thạch bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa

Phường Bàn Thạch và các đơn vị tài trợ bàn giao căn nhà cho gia đình bà Phan Thị Hồng. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, Đoàn phường Bàn Thạch trao nhà cho gia đình bà Phan Thị Hồng, là con liệt sĩ, vừa thoát nghèo năm 2025, căn nhà cũ đã xuống cấp. Căn nhà mới được bàn giao có tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó Đoàn phường Bàn Thạch huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là kinh phí gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Thạch tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Sang trong buổi bàn giao nhà mới. Ảnh: HỒ QUÂN

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Thạch trao căn nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Sang (thuộc diện hộ nghèo), có tổng trị giá 150 triệu đồng; trong đó 80 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo của phường Bàn Thạch, 70 triệu đồng do gia đình đóng góp để xây dựng các hạng mục cần thiết.