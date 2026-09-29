Phường Bàn Thạch bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa
Sáng 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các trường hợp khó khăn ở tổ dân phố Thạch Tân.
Theo đó, Đoàn phường Bàn Thạch trao nhà cho gia đình bà Phan Thị Hồng, là con liệt sĩ, vừa thoát nghèo năm 2025, căn nhà cũ đã xuống cấp. Căn nhà mới được bàn giao có tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó Đoàn phường Bàn Thạch huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là kinh phí gia đình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Thạch trao căn nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Sang (thuộc diện hộ nghèo), có tổng trị giá 150 triệu đồng; trong đó 80 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo của phường Bàn Thạch, 70 triệu đồng do gia đình đóng góp để xây dựng các hạng mục cần thiết.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-ban-thach-ban-giao-2-can-nha-tinh-nghia-3353529.html