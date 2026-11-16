Thông tin kết quả 1 năm thực hiện phối hợp công tác, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh cho hay, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa phường và 4 trường đại học đã phát huy vai trò, thế mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cũng như tăng cường hợp tác, giao lưu, hỗ trợ các nhiệm vụ chính trị của phường nói chung và nhiệm vụ chuyên môn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nói riêng.

Điều đó thể hiện gắn kết giữa địa phương với nhà trường, khởi đầu cho hợp tác toàn diện giữa các bên nhằm giúp các hoạt động chính trị xã hội đạt được hiệu quả bền vững, góp phần tích cực vào phát triển chung của phường.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bạch Mai trao tặng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo của 4 cơ sở giáo dục đại học nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Linh Chi

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2027, phường Bạch Mai và 4 nhà trường sẽ tiếp tục các giải pháp tăng cường phối hợp chặt chẽ trên 7 lĩnh vực: công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy (PCCC); công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi số; hoạt động y tế, bảo vệ môi trường, văn hóa thể thao, an sinh xã hội; hoạt động từ thiện, nhân đạo; công tác Đoàn và phong trào thanh niên; công tác biểu dương, khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo 4 cơ sở giáo dục đại học phát biểu tại chương trình, GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định, với thế mạnh lĩnh vực đào tạo công nghệ, các nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác nâng cao năng lực số cho người dân, các tổ dân phố, tổ chức ở cơ sở; sẵn sàng phối hợp phường trong những hoạt động phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị…

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh thông tin kết quả 1 năm thực hiện phối hợp công tác. Ảnh: Linh Chi

"Trên cơ sở kết quả hợp tác, phường và các nhà trường tiếp tục cùng nhau phát hiện, xây dựng những nội dung phối hợp thiết thực, mang lại hiệu quả phát triển cho địa phương và 4 nhà trường”, GS. TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng nhấn mạnh, một lợi thế nổi bật của phường Bạch Mai mà không địa phương nào của Hà Nội có được, là trên địa bàn có sự hiện diện của 4 cơ sở giáo dục đại học lớn, có uy tín và bề dày truyền thống. Đây là nguồn lực trí tuệ, khoa học công nghệ, nhân lực quý báu đối với phát triển của phường. Nhận thức sâu sắc điều đó, ngày 18-11-2025, phường và 4 nhà trường đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025-2030.

Trong năm qua, phường và 4 cơ sở giáo dục đại học đã cụ thể hóa các nội dung ký kết thành những hành động thiết thực, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn xã hội, PCCC và quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững; tạo dấu ấn đậm nét trong chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”… Kết quả bước đầu đó đặt nền móng cho mô hình hợp tác có tính lâu dài: nhà trường không đứng ngoài sự phát triển của địa phương; địa phương không chỉ là nơi các trường hoạt động mà còn là không gian thực tiễn để tri thức được ứng dụng.

Năm 2027, để Chương trình phối hợp thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường và 4 trường đại học tăng cường phối hợp giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra từ thực tiễn địa bàn. Trong đó, các nhà trường tiếp tục đồng hành phường trong bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống úng ngập, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm; quan tâm phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn PCCC tại các khu nhà trọ, khu vực giáp ranh, nơi tập trung đông sinh viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Phát huy thế mạnh của các trường đại học trong nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng KHCN, thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, các nhà trường cần quan tâm hỗ trợ đào tạo, tập huấn về trí tuệ nhân tạo, quản trị số, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức phường; mở rộng các hoạt động giáo dục STEM, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; từng bước kết nối tri thức của nhà trường với yêu cầu thực tiễn quản lý, phát triển đô thị của phường.

Tiếp tục lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, UBND phường và các trường sẽ nâng cao chất lượng mô hình phối hợp; khai thác hiệu quả trang thiết bị tại 51 nhà sinh hoạt cộng đồng; phát huy lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số thiết yếu...

“Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường tin tưởng với sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các trường, mối quan hệ hợp tác giữa địa phương và các nhà trường sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả nhà trường và cộng đồng dân cư”, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai nêu rõ.