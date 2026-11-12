Phường Bạch Mai: Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 tới cán bộ cơ sở

Đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 do UBND phường Bạch Mai tổ chức. Ảnh: Linh Chi

Dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là đại diện Sở Tư pháp Hà Nội; đại diện lãnh đạo phường, các phòng, ban liên quan và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường Bạch Mai.

Phó trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai Nguyễn Quang Anh phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình, Phó trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai Nguyễn Quang Anh nêu rõ, Hội nghị là hoạt động thiết thực của phường Bạch Mai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2026 với mục tiêu kịp thời giới thiệu, cập nhật những nội dung mới của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027).

Từ đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ngay từ cộng đồng dân cư; nâng cao ý thức tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân trên địa bàn phường.

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội) trao đổi, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, giải quyết tình huống hòa giải thực tế tại cơ sở. Ảnh: Linh Chi

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội) trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới, thông tin bổ ích và thiết thực của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026. Đặc biệt, các đại biểu được trao đổi, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ và giải quyết tình huống hòa giải thực tế tại cơ sở; đồng thời được giải đáp những ý kiến thắc mắc liên quan hoạt động hòa giải tại cơ sở phát sinh trong thực tế…