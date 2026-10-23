Phường Bạch Mai triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai Nguyễn Văn Dương triển khai Thông báo 493/TB-UBND và Kế hoạch 269/KH-UBND ngày 22-10-2026 của UBND phường về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án này trên địa bàn.

UBND phường cũng cung cấp Bản tóm tắt của UBND thành phố về Đề án Điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm; Sơ đồ mở rộng địa giới hành chính khu vực xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Cán bộ, nhân dân phường Bạch Mai dự Hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Cụ thể, đối với phương án dự kiến chuyển 4.006,38 ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm, việc lấy ý kiến hướng tới 100% hộ gia đình thuộc 51/51 TDP trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 22-10-2026 đến 15h00 ngày 25-10-2026, theo phương thức phát phiếu giấy trực tiếp đến từng hộ theo đúng mẫu ban hành kèm Nghị định 321/2025/NĐ-CP. Tài liệu công khai gồm: kế hoạch lấy ý kiến; bản đồ phương án; mẫu phiếu giấy; các biểu thống kê, kiểm phiếu, bàn giao, báo cáo.

Khẩn trương thực hiện theo tiến độ, ngày 22-10, Phòng Nội vụ - Tư pháp phường đã phát hành tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ và thành lập 51 Tổ lấy ý kiến do Tổ trưởng TDP làm tổ trưởng, Trưởng ban CTMT làm tổ phó và các thành viên, thư ký là đại diện chi hội đoàn thể, hộ gia đình. Các Tổ lấy ý kiến lập danh sách hộ dân, phân công thành viên triển khai từng địa bàn, chuẩn bị điều kiện công khai tài liệu...

Trong các ngày 23 và 24-10, các Tổ nhanh chóng phát, thu phiếu, liên hệ các hộ chưa nhận hoặc chưa nộp phiếu, cập nhật số liệu hằng ngày. Phòng Nội vụ - Tư pháp tập hợp số liệu theo từng TDP, chuẩn bị biên bản kiểm phiếu và dự thảo báo cáo kết quả.

Ngay khi đủ điều kiện kết thúc lấy ý kiến, các Tổ kiểm phiếu, lập biên bản, biểu tổng hợp kết quả bàn giao về UBND phường. Ngày 25-10 trên toàn phường sẽ hoàn thành việc thu phiếu.

Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai Nguyễn Văn Dương triển khai Kế hoạch của UBND phường. Ảnh: Linh Chi

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách này, UBND phường đã giao trách nhiệm cụ thể các phòng, ban, TDP.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tuyên truyền rộng rãi để người dân phối hợp thực hiện. UBND phường đã xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và thành phố; hoàn thiện các văn bản liên quan; cung cấp tài liệu, mã QR và công khai trên Trang thông tin điện tử phường, các kênh zalo... để người dân tiện tra cứu. Từ đó, yêu cầu các phòng, ban, TDP nghiêm túc thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng luật; phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND phường (qua Phòng Nội vụ - Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.

Đại diện các TDP thuộc phường Bạch Mai nêu ý kiến. Ảnh: Linh Chi

Nêu rõ thời hạn hoàn thành lấy ý kiến là 15 giờ Chủ nhật (25-10-2026) tại 100% TDP, đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ - Tư pháp phường cung cấp số điện thoại của lãnh đạo phụ trách và chuyên viên trực tiếp theo dõi để cán bộ TDP tiện trao đổi; bố trí cán bộ trực cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật tiếp nhận thông tin, giải đáp vướng mắc; khi cần thì cử cán bộ đến địa bàn hỗ trợ TDP.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Nhấn mạnh yêu cầu rà soát chính xác số hộ thực tế tại từng TDP làm cơ sở lập danh sách và phát phiếu, Chủ tịch UBND phường đề nghị cảnh sát khu vực phối hợp các TDP khẩn trương kiểm tra, đối chiếu, thống kê đủ số hộ theo kế hoạch đã phân công. Đồng thời tích cực tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương; giám sát quá trình triển khai, bảo đảm quản lý thông tin chặt chẽ.

“Ngay sau hội nghị, các TDP khẩn trương họp thống nhất phương án thành lập Tổ công tác (tùy số hộ dân từng địa bàn để bố trí 5-10 người cho phù hợp), bảo đảm đủ nhân sự triển khai nhiệm vụ trong hai ngày cuối tuần một cách khẩn trương, chặt chẽ, phát phiếu và thu kết quả về ngay nhằm bảo đảm đúng thời hạn. Đề nghị các TDP chia sẻ, phối hợp lực lượng liên quan để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, trong đó những nội dung thuộc quy định và thẩm quyền chỉ đạo của thành phố cần được thực hiện thống nhất, phường không tự ý thay đổi”, đồng chí nêu rõ.