Phường Bạch Mai tổ chức học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đồng bộ, thực chất

Mục đích là thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện với tinh thần "học để làm", "quán triệt để hành động", đưa các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng vào cuộc sống; khắc phục triệt để tình trạng nghị quyết, chỉ thị đã có, thể chế đã đầy đủ nhưng các cấp không nắm được, không quán triệt, không triển khai thực hiện.

Lãnh đạo phường yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị trên toàn phường bám sát chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, thực chất, thường xuyên, liên tục từ các cấp tới cơ sở, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường và từng cơ quan, đơn vị.

Đoàn phường Bạch Mai tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV

Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền; phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị và chương trình, kế hoạch thực hiện tới tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện là một số Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trong tháng 8-2026 và Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành ủy, Đảng ủy phường...

Các Chi bộ tổ dân phố phường Bạch Mai nhân rộng mô hình "Chi bộ số", nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ảnh: Linh Chi

Phường sẽ triển khai hình thức tuyên truyền phong phú, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2026. Sau thời gian nghiên cứu, quán triệt, cấp ủy tổ chức Đảng sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị và tổ chức triển khai sát thực tiễn phường, đơn vị; định kỳ kiểm điểm tiến độ thực hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch này, Đảng ủy phường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.