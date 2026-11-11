Phường Bạch Mai tiếp tục rà soát hiệu quả sắp xếp trường học, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TT

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, UBND phường đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, tập trung ổn định tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bảo đảm các điều kiện tổ chức khai giảng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo quy định. Công tác rà soát, bố trí đội ngũ; bảo đảm cơ sở vật chất; tổ chức bán trú, an toàn thực phẩm; quản lý thu, chi tài chính và triển khai nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm thực hiện. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục tiếp tục được duy trì, triển khai theo kế hoạch.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, toàn phường hiện có 10 trường với 34 cán bộ quản lý; số cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp đã được bố trí làm giáo viên để bổ sung lực lượng trực tiếp giảng dạy.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: TT

Tổng số biên chế được giao cho các trường công lập trên địa bàn phường là 1.053 người, hiện có 893 người, còn thiếu 160 người. Kết quả tuyển sinh năm học 2026 - 2027 tại các trường thuộc phường đạt 3.108 học sinh.

Về tổ chức dạy học và thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, UBND phường đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng cho học sinh...

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hoàng Thị Tú Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TT

UBND phường yêu cầu các trường rà soát, xây dựng kế hoạch thu, chi đầu năm học; thực hiện đúng danh mục, mức thu, đối tượng thu và thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành. Các khoản thu phải được thông báo, công khai đến cha mẹ học sinh; việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, tài chính theo quy định.

Từ sau lễ khai giảng năm học 2026 -2027 đến nay, các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường Bạch Mai đã tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh theo đúng hướng dẫn và quy định. Trên địa bàn phường chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh, kiến nghị hay đơn thư khiếu nại liên quan đến những hạn chế, bất cập công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh.

Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: TT

Bên cạnh kết quả đạt được, đội ngũ giáo viên trên địa bàn phường Bạch Mai còn thiếu so với định mức nên có ảnh hưởng đến việc bố trí, phân công chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục tại một số trường; công tác cập nhật, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục chưa đồng đều giữa các đơn vị…

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố đề nghị phường Bạch Mai quan tâm đến quy mô, phạm vi quản lý và phương thức điều hành của các nhà trường sau việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; chú trọng bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường…

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương kết luận buổi làm việc. Ảnh: TT

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương cho biết, đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động của cấp ủy chính quyền phường Bạch Mai và cán bộ, giáo viên trong triển khai nhiệm vụ năm học 2026 -2027 trong bối cảnh sắp xếp mạng lưới trường học và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố đề nghị phường Bạch Mai rà soát toàn diện hiệu quả sắp xếp mạng lưới trường học; xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; kiểm kê cơ sở vật chất trường học với mục tiêu cao nhất bảo đảm an toàn cho học sinh; quan tâm tổ chức kiểm tra chuyên đề về bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm và thu chi đầu năm; ưu tiên giải quyết dứt điểm tình trạng "học nhờ"...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương cũng đề nghị phường tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố tổng hợp theo quy định.