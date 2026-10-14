Phường Bạch Mai tiếp nhận hơn 800 triệu đồng ủng hộ người nghèo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trao thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Linh Chi

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động xã hội hóa, ủng hộ từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ, tặng quà dịp lễ, tết tới 1.003 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 908 triệu đồng; 1.055 suất quà tặng đoàn viên, hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 1.651 triệu đồng.

Thực hiện chuyên đề “Chung tay giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thành lập 4 tổ công tác, phối hợp với các tổ dân phố rà soát, đánh giá thực trạng. Qua đó, xác định 21 trường hợp đủ điều kiện để quản lý, hỗ trợ thường xuyên.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của phường, 19 trường hợp được trao sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng, gồm 7 người già cô đơn và 12 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, MTTQ phường kết nối Công ty TNHH Bánh Tuấn Nghĩa trao sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng/sổ tặng 2 trẻ mồ côi...

Lãnh đạo phường Bạch Mai tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trao thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Linh Chi

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương cho biết, bên cạnh kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trên địa bàn còn những gia đình gặp khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi, đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ.

Tiếp nối kết quả đã đạt được, Tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 là dịp để mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tiếp tục thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái’, “lá lành đùm lá rách” bằng hành động thiết thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh để họ có cuộc sống tốt hơn.

Lãnh đạo phường Bạch Mai trao quà tặng các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Chi

Tại chương trình, lãnh đạo phường tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và trao thư cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo phường Bạch Mai và Trụ trì Tổ đình Khánh Long - chùa Quỳnh Lôi trao quà tặng học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Linh Chi

Đến thời điểm hiện tại, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” phường nhận được ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo phường đã trao 245 suất quà trích từ Quỹ “Vì người nghèo” phường tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất). Cùng đó, Tổ đình Khánh Long - chùa Quỳnh Lôi trao xe đạp tặng 10 em học sinh vượt khó học giỏi tại 3 trường THCS trên địa bàn với tổng số tiền 26,6 triệu đồng.