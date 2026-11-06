Phường Bạch Mai tăng tốc chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án Quốc lộ 1A

Công tác chi trả diễn ra bài bản, nhanh gọn, an toàn

Một ngày cuối tháng 10-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Quốc lộ 1A cho 9 hộ gia đình.

Chia sẻ về quá trình thực hiện thủ tục và nhận tiền bồi thường, bà Trương Lê Tuyết có nhà nằm trong chỉ giới quy hoạch Quốc lộ 1A (số 55 đường Giải Phóng) cho biết: “Gia đình tôi sinh sống tại đây đã 25 năm. Diện tích đất bị thu hồi là 79m², sau khi thu hồi, diện tích còn lại của gia đình là 59m². Khi đến làm thủ tục, tôi thấy mọi việc được thực hiện nhanh gọn”.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bạch Mai trực tiếp nắm tình hình tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn. Ảnh: Linh Chi

Cũng có nhà nằm trong diện thu hồi đất phục vụ dự án, ông Nguyễn Quang Thiết (số 19 ngõ 205 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 49 phường Bạch Mai) đánh giá, công tác tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) được chính quyền phường tổ chức bài bản, nhanh gọn và đặc biệt bảo đảm an toàn cho người dân. Các hộ được mời ra nhận tiền trong giờ hành chính, tùy điều kiện có thể sắp xếp đến trong khoảng thời gian phù hợp, được cán bộ hướng dẫn chu đáo.

“Người dân nơi tôi sống nhìn chung đều mong phường sớm tổ chức chi trả tiền để các hộ bàn giao mặt bằng, ổn định công việc; nhất là mong muốn sớm được bố trí nơi TĐC để yên tâm an cư”, ông Nguyễn Quang Thiết bày tỏ.

Nhanh nhưng không vội, quyết liệt nhưng không bỏ qua quyền lợi người dân - đó là yêu cầu xuyên suốt được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC phường Bạch Mai quán triệt trong quá trình triển khai công tác GPMB dự án trọng điểm này cũng như các dự án nói chung tại địa phương. Từ rà soát hồ sơ, tháo gỡ những điểm nghẽn đến tổ chức chi trả đúng quy định - từng khâu đều được thực hiện trên tinh thần minh bạch.

Đặc biệt, đối thoại trực tiếp, giải thích rõ chính sách và kịp thời giải đáp kiến nghị được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm tạo đồng thuận ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo UBND phường, Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai và Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ký Biên bản bàn giao - tiếp nhận mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: Linh Chi

Ông Quách Văn Minh (áo xanh) (số 77 đường Giải Phóng) là một trong những gia đình đầu tiên ký biên bản bàn giao mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A tại phường Bạch Mai. Ảnh: Linh Chi

Mỗi đợt chi trả là một bước tiến trong quá trình GPMB tại phường Bạch Mai. Kết quả không chỉ thể hiện qua số hộ đã nhận tiền hay tổng kinh phí được chi trả, mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức, chia sẻ và đồng thuận của người dân. Đáng chú ý, việc thực hiện đúng cam kết về thời gian chi trả cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Là trường hợp đầu tiên bàn giao mặt bằng cho dự án trên địa bàn phường từ khi chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC (đầu tháng 10-2026), ông Quách Văn Minh, trú tại số 77 đường Giải Phóng, chia sẻ: “Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường hẹn gia đình tôi trong vòng nửa tháng sẽ có tiền, nhưng thực tế chỉ sau 10 ngày, chúng tôi đã nhận được. Điều quan trọng không chỉ là sớm hơn một vài ngày, mà là việc thực hiện đúng lời hẹn. Dù là hành động nhỏ nhưng tạo được niềm tin rất lớn”.

Bà Trần Thị Cẩm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 51 phường Bạch Mai, cũng là thành viên Tổ công tác GPMB cho hay, nhiều gia đình phấn khởi và sẵn sàng bàn giao mặt bằng ngay sau khi nhận tiền bồi thường. Sự đồng thuận xuất phát từ việc người dân hiểu rõ chính sách, chủ trương phát triển và tầm nhìn của nhà nước, đồng thời kỳ vọng dự án sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho thế hệ sau.

Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm

Theo UBND phường Bạch Mai, dự án Trục Không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn 18 phường, xã, trong đó đoạn tuyến qua phường Bạch Mai dài khoảng 1,1 km (từ nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh). Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 52.882,2m², liên quan 222 hộ gia đình và 11 điểm đất của 9 tổ chức.

Đến ngày 31-10-2026, UBND phường Bạch Mai đã phê duyệt 108 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Trục không gian Quốc lộ 1A; đã chi trả cho 62 hộ gia đình, tiếp nhận mặt bằng của 50 hộ và 5 điểm đất. Ảnh: Linh Chi

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn cho hay, trong số 222 hộ gia đình có 3 trường hợp diện tích thu hồi rất nhỏ (0,15m²; 0,04m²; 0,62m²), không ảnh hưởng hướng tuyến nhưng cắt vào công trình nhà bê tông kiên cố, do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC phường đã thống nhất báo cáo UBND thành phố xem xét không thu hồi. Tổng số trường hợp hộ gia đình dự kiến phải thu hồi đất sau khi xem xét 3 trường hợp trên là 219 hộ.

UBND phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động để 100% hộ gia đình và tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm đối với trường hợp nào. Đây là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, tổ chức thực hiện quyết liệt của UBND phường và tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đến ngày 31-10-2026, UBND phường đã phê duyệt 108 phương án bồi thường, hỗ trợ. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường và các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả cho 62 hộ gia đình; tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 50 hộ, với diện tích 1.597,28m², cùng 5 điểm đất thuộc 4 tổ chức, đơn vị, với diện tích 9.743,2m².

Những ngày tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt các phương án còn lại và vận động các hộ đã được phê duyệt phương án khẩn trương nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

“Quá trình triển khai, UBND phường đã trực tiếp tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải thích chính sách, vận động các gia đình phối hợp thực hiện. Một số hộ đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Cấp ủy, chính quyền phường luôn xác định rõ, là điểm khởi đầu của toàn tuyến, tiến độ GPMB tại địa phương không chỉ có ý nghĩa thời gian mà còn ảnh hưởng đến khả năng kết nối, triển khai các hạng mục tiếp theo. Một mắt xích được khơi thông từ đầu sẽ tạo đà để toàn tuyến tăng tốc; ngược lại, bất kỳ điểm nghẽn nào cũng có thể ảnh hưởng tiến độ chung của dự án”, ông Trần Nam Sơn chia sẻ.