Phường Bạch Mai: Tặng quà tri ân cựu chiến binh nhân Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Linh Chi

Tại đây, các đại biểu theo dõi phim tư liệu truyền thống tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trên chặng đường lịch sử đáng tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng khẳng định, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của LLVT Thủ đô, LLVT phường Bạch Mai không ngừng đổi mới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa bàn thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Nổi bật, LLVT phường luôn tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quân sự địa phương; kiên định duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối những ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra đạt chất lượng tốt, một số nhiệm vụ có tiến bộ vượt bậc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Linh Chi

Kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây cũng là lực lượng nòng cốt, chủ động huy động lực lượng, phương tiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT phường được nâng cao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng cũng thường xuyên được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội...

“Nhận thức rõ trọng trách của mình, cán bộ, chiến sỹ LLVT phường Bạch Mai tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, ra sức phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và đất nước. Lãnh đạo phường trân trọng cảm ơn đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ hy sinh đã vun đắp, xây dựng nên truyền thống vẻ vang, hào hùng LLVT Thủ đô Hà Nội suốt 80 năm qua - nguồn cổ vũ to lớn để LLVT phường nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, đồng chí Trần Quyết Thắng nhấn mạnh.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bạch Mai Nguyễn Phú Hoàn phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Đại diện cựu chiến binh phường Bạch Mai phát biểu cảm tưởng. Ảnh: Linh Chi

Phát biểu tại chương trình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bạch Mai Nguyễn Phú Hoàn cho hay, phường nằm trong lòng trung tâm Thủ đô Hà Nội, có vị trí chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng và đặc điểm mật độ dân số đông, đặt ra cho công tác quốc phòng - quân sự địa phương những yêu cầu cao, trách nhiệm nặng nề.

Nhận thức sâu sắc quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững bình yên cho nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngay tại cơ sở.

Trong đó, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; hoàn thành tốt công tác tuyển quân, hậu phương quân đội; chủ động phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng ứng phó những tình huống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn...

Lãnh đạo phường Bạch Mai trao quà tri ân các đồng chí cựu chiến binh. Ảnh: Linh Chi

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền trao quà tri ân các đồng chí cựu chiến binh. Ảnh: Linh Chi

Sau phát biểu cảm tưởng của đồng chí Trần Đức Diên - đại diện cựu chiến binh phường Bạch Mai, tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo phường đã trân trọng trao quà tri ân tới 43 đồng chí cựu chiến binh từng công tác trong LLVT Thủ đô, hiện nghỉ hưu và sinh sống tại phường.