Phường Bạch Mai tăng cường quản lý trật tự đô thị, giao thông
Nhằm giải quyết những điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giúp phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời ngay từ cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-bach-mai-tang-cuong-quan-ly-trat-tu-do-thi-giao-thong-24626110218133205.htm